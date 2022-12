Washington | Biden firma la legge che tutela le nozze gay

Nel primo pomeriggio dell'8 gennaio, ilPost aveva pubblicato una lettera aperta firmata ... 'Dobbiamo esaminare la complicità di Twitter in ciò che il presidente elettoha giustamente ...... collega del Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede aDC,... Alla fine l'ordine esecutivo è stato revocato dal presidente Joe. Nel 2020, Il Committee on ...Il presidente ha firmato il provvedimento che tutela le nozze fra persone dello stesso sesso approvato dal Congresso ...Martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge che proteggerà a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso, e in generale qualsiasi tipo di matrimonio sia stat ...