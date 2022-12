Von der Leyen | Energie rinnovabili modo per consentire alle imprese di andare avanti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dicembre 2022 "Nonostante tutto quello che è stato fatto ci sono stati dei costi. L'approvvigionamento energetico a basso costo dalla Russia è stato distrutto dall'invasione in Ucraina e quel ...

I prezzi di importazione sono più alti e passare alle energie rinnovabili è unico modo per consentire a industrie di andare avanti"; le parole diLeyen al Parlamento europeo. / EbsPer l'Italia, stando alle ultime dichiarazioni di UrsulaLeyen , sarebbero previsto circa 9 miliardi . A questi si aggiungerà la possibilità di recuperare fino al 10% dei fondi strutturali ...Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich am Mittwoch hinter den Bau einer neuen Erdgaspipeline gestellt, die Europas Abhängigkeit von Russland durch eine Verbindung zu Turkmenistan verrin ...Nach der schweren Explosion in einem Wohnblock auf der britischen Kanalinsel Jersey ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Mehr als sieben Stunden vor der Explosion war die Feuerwehr wegen Ga ...