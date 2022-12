Volley | Piacenza suda contro il Fenerbahce e accede ai playoff di CEV Cup | Leal e Lucarelli decisivi a Istanbul

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si è qualificata a quelli che di fatto sono gli ottavi di finale della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi hanno staccato il biglietto per quello che è ufficialmente definito “”, eliminando ilal termine di un confronto particolarmente acceso ed equilibrato: dopo aver vinto l’incasalingo per 3-1, la compagine emiliana ha perso il primo set nella metropoli turca e nella seconda frazione si è trovata sotto per 18-16, riuscendo però a rimontare e a pareggiare i conti prima di un vibrante terzo set risolto ai vantaggi e che ha ufficialmente consegnato il passaggio del turno ai ragazzi di coach Lorenzo Bernardi. Il confronto di ritorno è poi proseguito soltanto per le statistiche e ...

