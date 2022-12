Volley maschile | Cev Cup 2023 | Piacenza approda ai quarti di finale | Fenerbahce sconfitto 3-1

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Bluenergy Daikobatte ilHD Istanbul mediante il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 26-24, 25-19) nel match valevole per la gara di ritorno gli ottavi didella Cev Cupdi. In virtù del successo per 3-1 ottenuto nella sfida di andata la squadra emiliana stacca il pass per ididella competizione continentale. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SUPERLEGA 2022/: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita grazie alle giocate messe a referto da Savas e Gurbuz, che li proiettano verso un buon vantaggio di cinque punti. Il club italiano, dal suo canto, si aggrappa a Yoandy Hidalgo Leal che riesce a ...