Volley femminile | Scandicci espugna Istanbul | Galatasaray ribaltato da Zhu Ting e Mingardi in CEV Cup

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha sconfitto ilper 3-1 (25-17; 25-15; 19-25; 25-12) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2022-2023 di, la seconda competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte nella metropolina turca al loro debutto in questa competizione (lo scorso anno alzarono al cielo la Challenge Cup) e hanno messo una prima ipoteca sul passaggio del turno: per qualificarsi agli ottavi di finale basterà vincere due set nel ritorno casalingo di settimana prossima, in caso di una sconfitta per 3-1 o 3-0 si giocherà un golden set di spareggio.ha dominato i primi due set, poi avuto un passaggio a vuoto nella terza frazione prima di chiudere i conti a proprio favore. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, che stanno ben ...