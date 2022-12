Volley femminile | Paola Egonu debutta con una vittoria al Mondiale per Club Quanti punti ha segnato? Il Vakif vince

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) IlBank Istanbul ha esordito con una schiacciantenelper2022 di. Le Campionesse del Mondo e d’Europa hanno travolto il modesto Kuanyshcon un secco 3-0 (25-15; 25-15; 25-17) di fronte al pubblico di Antaliya (Turchia), portandosi prontamente in testa al gruppo B e di fatto staccando il biglietto per le semifinali. Il primo posto nel raggruppamento verrà messo in palio nello scontro diretto con le brasiliane del Minas Gerau, sulla carta comunque inferiori alla corazzata turca. L’asticella si alzerà in vista delle semifinali, dove è previsto un incrocio o con Conegliano o con l’Eczacibasi Istanbul (le due favorite del gruppo A). C’era grande attesa per il debutto iridato di...

Tutti i risultati e le classifiche del Mondiale per Club2022 di: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere sempre informati sulla manifestazione. Sei squadre sono pronte a sfidarsi per il titolo nella massima ...Le azzurre della Nazionaledie il CT Marco Bonitta Campioni del Mondo nel 2002 premiati oggi a Bologna in occasione della Hall of Fame 2022. E insieme alla squadra che ha scritto, con il successo del titolo ...Dopo quello maschile, da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, appuntamento anche con il Mondiale femminile per ...Zagarolo (Rm) – La filosofia dello Zagarolo Sports Academy della presidentessa Petra Prgomet e del direttore sportivo Dario De Notarpietro è stata chiara fin dal primo momento: far crescere i ragazzi ...