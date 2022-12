Volley femminile | Paola Egonu debutta al Mondiale per Club con il VakifBank Istanbul Esordio morbido

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si appresta a fare il proprio debutto nelper2022 di. L’opposto delscenderà in campo oggi pomeriggio (ore 17.30) per affrontare il modesto Kuanyshnel primo match della fase a gironi. Salvo turnover di coach Guidetti, considerando lo scarso livello tecnico dell’avversario di turno (una compagine kazaka che si presenta da Campione d’Asia), la veneta disputerà il suo primo incontro iridato con la maglia della corazzata turca. L’attaccante ha conquistato il titolo con Conegliano nel 2019 e lo scorso anno perse la finale disputata proprio contro la sua attuale squadra, dove si è accasata in questa stagione lasciando l’Italia. Nella settimana che conduce al suo 24mo ...

VAKIFBANK ISTANBUL - KUANYSH CLUB, MONDIALE PER CLUB: PROGRAMMA E ORARI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE: 17.30 VakifBank Spor Kulubu vs Kuanysh ClubOA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di VakifBank Istanbul - Kuanysh, prima giornata del gruppo A dei Mondiali per club di2022 che si svolgono ad Antalya (Turchia). Si comincia alle 17.Dopo quello maschile, da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, appuntamento anche con il Mondiale femminile per ...