Volley femminile | Mondiale per club 2022 | tutto facile per Vakifbank | Kuanysh schiantato 3-0

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Prima partita e primo successo per ilSpor Kulubu Istanbul, che all’esordio nella fase a gironi delper, schianta ilcon un nettissimo 3-0 (25-15, 25-15, 25-1). La formazione turca, in virtù di questa vittoria, ottiene i suoi primi tre punti e balza momentaneamente al comando del gruppo B, in cui sono inseriti anche i brasiliani del Gerdau Minas. Ilkazako, invece, è costretto a leccarsi le ferite e a ripartire immediatamente in vista della prossima sfida che, in caso di ulteriore sconfitta, potrebbe sancire l’eliminazione definitiva dal torneo iridato. SportFace.

