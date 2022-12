Volley femminile | Chieri strapazza il Legionovia e intravede gli ottavi di Challenge Cup

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)hato ilper 3-0 (25-14; 25-18; 25-16) nell’andata dei sedicesimi di finale dellaCup 2022-2023 di, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi, alla loro prima esperienza in campo continentale (hanno già superato un turno), hanno liquidato in maniera autorevole la compagine polacca e hanno messo una prima ipoteca sulla qualificazione aglidi finale., Civitanova infila il poker in Champions League. Zaytsev scatenato, Tours schianato e quarti ipotecati Per entrare tra le migliori sedici squadre del torneo bisognerà vincere due set nella trasferta di settimana prossima (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio). La regista Francesca Bosio ...

Scandicci ha sconfitto il Galatasaray Istanbul per 3 - 1 (25 - 17; 25 - 15; 19 - 25; 25 - 12) nell'andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2022 - 2023 di, la seconda competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte nella metropolina turca al loro debutto in questa ...Subito tre punti importanti per la Savino Del Bene Scandicci nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup2022/2023 di. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno sconfitto in quatto set (17 - 25, 15 - 25, 25 - 19, 12 - 25) il Galatasaray HDI Sigorta Istanbul, che non è riuscito a sfruttare ...Subito tre punti importanti per la Savino Del Bene Scandicci nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley ...La cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna, nella Sala Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio, in un evento che celebra i personaggi che hanno scritto la storia della pallavolo in Italia. La li ...