Volley | Champions League Ivan Zaytsev | “Mi sento in forma | risultato importante per la qualificazione”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Lube Civitanova fa quattro su quattro inbattendo nettamente i francesi del VB Tours con il punteggio di 3-0. Il passaggio del turno è ormai ad un passo, date le cinque lunghezze che separano le due squadre nella classifica del Gruppo C. Grande protagonista del match è stato l’opposto azzurro, premiato anche come MVP grazie ai suoi 19 punti. Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport a fine partita: “Era una partita moltoper noi. Volevamo fare questi tre punti per consolidare la nostra posizione nel girone”.ha poi continuato: “Siamo abbastanza contenti dele soprattutto di come abbiamo preparato e poi interpretato la partita. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa ma abbiamo tempo e soprattutto la voglia ...

Quarto successo su 4 incontri e primo posto blindato per la squadra campione d'Italia. Domani tocca a Perugia e Trento ...Sa solo vincere la Cucine Lube Civitanova, che sconfigge in tre rapidi set il Tours VB e prosegue il suo cammino perfetto nella Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley.