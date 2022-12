Volley | Cev Cup maschile 2023 | Modena ai quarti di finale | archiviata la pratica Izmir

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Valsa Groupliquida l’Arkas Spore vola aididella Cev Cup2022/di. Nella gara di ritorno degli ottavi, gli uomini di Andrea Giani, proseguono nel migliore dei modi la loro avventura nella seconda competizione continentale per club. Dopo aver superato il Ford Levoranta Sastamala ai sedicesimi, i Canarini bissano il successo ottenuto in Turchia e battono l’con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-16, 25-15). Passaggio del turno festeggiato già dopo la fine del secondo set dal Pala Panini di. Al prossimo turno, la Valsa Group affronterà i tedeschi del Luneburg. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SUPERLEGA 2022/: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA CRONACA – Avvio di ...

Tutto facile per la Reale Mutua Fenera Chieri , che nella gara di andata dei sedicesimi di finale dellaChallenge Cup Femminile 2022/2023 diha sconfitto in tre set le polacche della Legionovia S. A (25 - 14, 25 - 18, 25 - 16). Tre parziali dominati dalle ragazze di Giulio Cesare Bregoli, ...Scandicci ha sconfitto il Galatasaray Istanbul per 3 - 1 (25 - 17; 25 - 15; 19 - 25; 25 - 12) nell'andata dei sedicesimi di finale dellaCup 2022 - 2023 difemminile, la seconda competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte nella metropolina turca al loro debutto in questa ...La Cucine Lube Civitanova gioca tra le mura amiche dopo quasi un mese e cala il poker di vittorie in CEV Champions League! All’Eurosuole Forum i campioni d’Italia si ripetono nel primo turno di ritorn ...Subito tre punti importanti per la Savino Del Bene Scandicci nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley ...