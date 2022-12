Virtus Bologna-Berlino stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come tredicesima giornata dell’di. Periodo decisamente complicato per le Vu Nere, che dopo la prestazione estremamente negativa contro l’Olympiacos ha subito il contraccolpo psicologico ed è andata incontro anche alla prima sconfitta in campionato, contro l’avversario che non ti aspetti, ovvero la neopromossa Scafati. C’è quindi bisogno di una scossa, prima mentale che nel risultato, ma contro i tedeschi ultimi in classifica e in striscia negativa di nove sconfitte consecutive, i due punti sono alla portata. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 14 dicembre, mentre di seguito ecco ...

Torna in campo, per l'Eurolega lareduce dal primo k.o in campionato dopo nove successi consecutivi. Questa sera, in casa, le V nere si preparano ad affronatre l'Alba Berlino. A presentare il match coach Scariolo: "ALBA ...Torna una EuroLeague che si è fatta assai complicata per la Virtus Bologna, con l'aggravante della prima sconfitta in campionato dopo nove vittorie consecutive per mano di Scafati, ...