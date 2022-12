VIDEO | I fan ringraziano Mandy Rose dopo la perdita del titolo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Come vi abbiamo riportato, nel corso della puntata di NXT di ieri notte Roxanne Perez è riuscita a sconfiggere, conquistando così, a soli 21 anni, l’NXT Women’s Title. E’ giunto così a termine il lunghissimo regno titolato della leader delle Toxic Attraction durato oltre 400 giorni. Il suo regno è il terzo più lungo della storia, dietro a quelli di Shayna Baszler e Asuka.aveva conquistato la cintura durante Halloween Havoc del 26 ottobre 2021. Con il suo passaggio ad NXT, la wrestler ha svoltato la propria carriera, rilanciando il proprio personaggio e mostrando qualità che fino a quel momento erano rimaste inespresse. I fan hanno riconosciuto l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da campionessa e alla fine del match l’hanno applaudita con tanto di cori “Thank You”. Staremo a vedere, ora, quale ...

