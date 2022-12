Vialli lascia la sua posizione nella squadra italiana per superare il suo cancro al pancreas

Gianlucala Nazionale per curarsi: 'Ora devo superare questa fase delicata della malattia' Le prime morti Mota perde per prima la figlia più piccola. A nove anni, Beatriz riceve un ...Le parole di Fedez sul messaggio con cuila Nazionale Fedez si è operato un anno fa circa per rimuovere un tumore al pancreas , quindi comedeve sottoporsi a delle cure e a dei ...(LaPresse) Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale Italiana, ha comunicato alla Figc che sospenderà i suoi impegni professionali per ...Gianluca Vialli ha deciso: lascia la Nazionale italiana dal 14 dicembre 2022. L'annuncio ha subito fatto temere il peggio: ecco perchè.