Vialli lascia la Nazionale | Ora devo dedicarmi alla malattia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gianlucamomentaneamente il suo ruolo nelladi calcio per dedicarsi completamentelotta contro il tumore che lo ha colpito. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore: "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Queste le parole del capodelegazione delleazzurra. "L'obiettivo - ha proseguito - è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio". A commentare le parole diè stato il presidente ...

