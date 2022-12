Vialli lascia la Nazionale | “Devo superare questa fase della malattia”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gianlucaannuncia un temporaneo ritiro dal suo ruolo di capo delegazionedi calcio. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri“. Cosìha fatto sapere alla Figc (Federazione italiana gioco calcio)sua assenza in occasione delle prossime gare. Come è noto il campione lotta dal 2017 contro un tumore al pancreas. L’Italia dovrà affrontare, nel 2023, i match di qualificazione al campionato europeo del 2024 e Gianluca non ci sarà. Gianluca. Foto Ansa/Serena CampaniniIl messaggio di“L’obiettivo – ha proseguito ...

