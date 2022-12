Calciomercato.com

Le parole toccanti diEcco le parole toccanti di Gianlucasulla sua malattia: "Io con il cancro non sto facendo unaperché non credo che sarei in grado di vincerla, è un ...e tu puoi far parte di questa missione'; sono uscito da lì pronto a mettermi l'elmetto e andare sul campo di, per soddisfarlo", ricorda ancora Gianluca. "Questa è una storia tutta ... Vialli e la battaglia contro la malattia: 'Ho deciso di sospendere temporaneamente i miei impegni' 9 dicembre, il calendario dell'avvento targato Juventus continua ripercorrendo la storia dei più celebri numeri 9 bianconeri; da Vialli a Higuain ...Gianluca Vialli, ex calciatore della Juventus e della Sampdoria, in televisione ha fatto una rivelazione strappa lacrime che ha commosso tutti ...