Va in pronto soccorso perché ha il fiato corto e scopre di avere un tumore al seno in stadio avanzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da una semplice visita indovuta alalla diagnosi dialmetastatico in. È successo a una donna di 61 anni, in Marocco, che non riusciva a camminare per più di cento metri senza fermarsi a riprendere. In un articolo pubblicato sul Cureus Journal of Medical Science, l’equipe medica ha descritto il caso della donna, che è stata sottoposta a una serie di trattamenti per contrastare il cancro. Secondo quanto riportano gli autori, la donna, che ha chiesto di restare anonima, si è recata inmanifestando respiro sibilante, dolore al petto e asma. La signora aveva perso circa 28 chilogrammi in poco più di due mesi. Poco dopo essere ...