Agenzia ANSA

Il documento prevede anche lo stop a tutte le transazioni neglidelle compagnie social che sono basate o sostanzialmente influenzate da paesi stranieri come Russia, Cina e altri. Il segretario al ...Una serata evento,da Federico Quaranta , che ha svelato i 50 Migliori Ristoranti ... a Washington DC, di Fabio Trabocchi , uno dei posti preferiti del Presidente, Joe Biden. Al sesto ... Usa, presentata proposta di legge per mettere al bando TikTok - Nord America Il senatore della Florida Marco Rubio ha lanciato con due deputati (il repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher e la democratica dell'Illinois Raja Krishnamoorthi) la guerra a TikTok, proponendo una ...Per il direttore dell'Fbi il social network cinese potrebbe diventare una minaccia e in alcuni Stati già vige il divieto di download della ...