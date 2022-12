Usa-Africa. Il messaggio di Sall al vertice di Biden

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Quando parliamo, spesso non veniamo ascoltati, o comunque non con sufficiente interesse”, ha detto il presidente senegalese Macky, che guida in questo momento l’Unionena, parlando in un’intervista, a Dakar la scorsa settimana, mentre commentava l’appuntamento che da lì a una settimana lo avrebbe portato a guidare una fitta delegazione di alti rappresentanti di dozzine di Paesini, ospitati in questi giorni a Washington per l’US-Summit. “È questo che vogliamo cambiare. E che nessuno ci dica no, non lavorate con questo o quell’altro, ma lavorate con noi. Vogliamo lavorare e commerciare con tutti”, ha aggiuntomandando unchiaro in vista dell’incontro organizzato da Joe— che probabilmente ricambierà a stretto giro con un ...

È maggiormente diffusa in Medio Oriente (da cui il nome ufficiale Mers),e Asia meridionale ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Questi sono alcuni dei temi del verticea Washington . Al vertice partecipano una quarantina di capi di Stato e di governo africani. Sono stati esclusi il Burkina Faso, la Guinea, il ...The Editor-in-Chief of the Arise TV and ThisDay newspaper, Chief Nduka Obaigbena, has cleared the air on the allegations against the media groups by the ruling All Progressives Congress Presidential ...Il presidente dell’Unione Africana manda un messaggio a Joe Biden e al resto del mondo: gli africani vogliono essere trattati alla pare, lasciati liberi di compiere scelte per interessi sovrani e seco ...