Unicoop Firenze lancia la campagna di Natale per promuovere la donazione del sangue

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) In Toscana i donatori sono 114mila, per un totale di 204mila donazioni l'anno ma la tendenza degli ultimi anni è quella di una progressiva ...

In Toscana i donatori sono 114mila, per un totale di 204mila donazioni l'anno ma la tendenza degli ultimi anni è quella di una progressiva ...Entra nel vivo la lunga maratona che condurrà, a giugno 2023, all'assegnazione del Premio La città dei Lettori, il riconoscimento sostenuto danato durante l'edizione 2022 dell'omonimo festival a cura di Fondazione CRe Associazione Wimbledon APS che da cinque anni coinvolge autori, illustratori, tra - duttori e ...In Toscana i donatori sono 114mila, per un totale di 204mila donazioni l’anno ma la tendenza degli ultimi anni è quella di una progressiva decrescita.Firenze, 13 dicembre 2022 - Firenze (e la Toscana) avranno sempre più bisogno di sangue. Attualmente i donatori sono 114mila per un totale di 204mila donazioni l’anno ma la tendenza degli ultimi anni ...