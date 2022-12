Undici milioni di multe stralciate | congelati gli aumenti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di. Il Governo pensa a sanzioni in base al reddito –glidelle contravvenzioni stradali, ma i sindaci sono contrari al condono delle cartelle – Lestradali a gennaio non aumenteranno, nonostante l’inflazione a due cifre. Il Governo, infatti, con una norma in legge di bilancio, ha congelato l’adeguamento previsto nel biennio 2013-2014. In più, con lo stralcio automatico delle cartelle sotto i mille euro (per gli atti fino al 2015) si prevede la cancellazione di 11di verbali. Ma su questa misura i sindaci sono contrari perché il gettito comunale delle sanzioni stabilite dal Codice della strada supera il miliardo di euro l’anno, anche se in realtà il tasso di riscossione è fermo al ...

Dire

Ci sono statiincontri in cui sono stati trattati profili urbanistici, ambientali, ... Ogni anno riceviamo 10e 300mila euro dalle due società: di questi, 5di euro circa vanno in ...Così il tasso di motorizzazione dell'Italia rimane uno dei più alti in Europa ma ci sono in giro oltredi veicoli che non superano le norme Euro 3. La situazione più allarmante, ... Undici milioni di multe stralciate. Il Governo pensa a sanzioni in base al reddito L’annuncio dell’assessore Segnana al sindaco Oss Emer: «Rafforziamo l’offerta sul territorio» Undici milioni di euro per rafforzare l’offerta sanitaria sul territorio della Valsugana. L’assessore prov ...Cerofolini; Kayode, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Benassi, Barak, Saponara; Jovic: questo il secondo undici della Fiorentina per l'amichevole col Bastia. Dopo lo 0-0 del primo ...