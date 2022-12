Un sottosegretario solo per gli 007? Il dubbio di Borghi Pd

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’intelligence merita una figura del governo che sia dedicata full time. Questo è il senso della posizione espressa dal Partito democratico attraverso la voce del senatore Enrico, responsabile sicurezza del partito e membro del Copasir, che ha sottolineato nel suo intervento in Aula che la materia in questione merita “uno sforzo di condivisione e di determinazione bipartisan fra gli schieramenti”. Il tema posto danon riguarda la persona, cioè Alfredo Mantovano,alla Presidenza del Consiglio dei ministri a cui la presidente Giorgia Meloni ha conferito le deleghe alla sicurezza e alla cybersicurezza. “Non sono qui in discussione la fiducia e stima nei confronti delMantovano, di cui conosciamo la capacità, le professionalità e il rispetto istituzionale. Qui il tema prescinde ...