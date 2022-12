Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alle 8, ora italiana, già tredici droni per bombardare la. Il puglieseine nel suoda, oltre ad uno scorcio della città, invia alcune immagini del laboratorio dicarni. “Un po’ per, un po’ per: si lavora 4-5 ore al giorno per le interruzioni dell’elettricità” dice lui che da, l’1 novembre è nuovamente in. Una speranza, nella guerra. Forza. L'articolo “Unda”:daci èed ha ...