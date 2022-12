Un Posto al Sole | anticipazioni 15 dicembre | salta fuori la verità su Antonello | Bianca coinvolta

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unaldi domani, giovedì 152022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Va in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Unal, su Rai Tre alle 20.50. Da giorni è stato svelato che c’èdietro la web challenge, il ragazzino dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I telespettatori sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà, anche in merito all’intesa sempre più forte tra Alice e Nunzio.a Unal(Screenshot video Raiplay)ha scoperto che l’autore della web challenge che in passato ha tormentato sia lei che Gaia e che si è da poco rifatto ...