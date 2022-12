Un Inviato Speciale europeo per riempire i buchi delle sanzioni

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Mercoledì la Commissione europea ha nominato David O’Sullivanper l’applicazionedell’Ue. La figura, creata appositamente, si occuperà di collaborare con Paesi non Ue per evitare evasioni e scappatoie allecontro la Federazione Russa, in seguito all’invasione dell’Ucraina. La nomina arriva mentre gli Stati Uniti e l’Unione europea si sforzano appunto di chiudere i cosiddetti loophole sulle. Diplomatico irlandese in Europa, O’Sullivan ha iniziato la sua carriera presso il Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio. Ha poi ricoperto diversi ruoli di primo piano, tra cui quello di direttore operativo del servizio diplomatico dell’Unione, segretario generale della Commissione europea e ambasciatore della delegazione di Bruxelles a ...

