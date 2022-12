Un giorno da Toro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 1947: Valerio Bacigalupo esordisce in Nazionale. E’ l’unico giocatore del Grande Torino che non ha ancora conosciuto questo privilegio, dopo i dieci undicesimi granata in azzurro (11 maggio 1947). Il CT Pozzo gli tributa questo onore nell’amichevole contro la Cecoslovacchia a Bari: l’Italia vince 3-1 e il portiere deldisputa un’ottima partita. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

