Un Altro Domani | Trama Puntate dal 26 al 30 Dicembre 2022 | L’Ultimatum Di Carmen A Francisco!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Undal 26 al 30è disposta a tutto pur di far uscire Victor dal carcere e così pone un ultimatum molto duro a suo padre Francisco… Unprosegue e, nel corso della settimana dal 26 al 30, al centro dell’attenzione ci sarà. La Villanueva continuerà a fare il possibile per salvare Victor dal carcere ma, ad un certo punto, si troverà di fronte alla necessità di lanciare un ultimatum a suo padre Francisco. L’uomo dovrà infatti decidere da che parte stare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un: dove eravamo ...

Già lo scorso giugno aveva saltato unappuntamento molto importante, ossia "Linea diretta con ... dai problemi regionali ai progetti per la Federazione Russa di. Lo scorso anno, a guerra ...Danilo Loria - - > Al viala Christmas Pack, disponibile fino al prossimo 6 gennaio, per acquistare i biglietti dello ... Dopo Van Gogh Cafè, già confermato unattesissimo eccezionale ...“Il Servizio sanitario nazionale sta precipitando inesorabilmente verso il fallimento. Per impedire questo epilogo domani scendiamo in piazza per salvare la sanità pubblica, per difendere il diritto a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Premier al Senato: 'Nostra posizione su guerra sempre chiara'. LIVE ...