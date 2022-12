Un altro domani | anticipazioni puntata di oggi 14 dicembre 2022

"Lei molto in difesa, lui molto ministro della Difesa, è stato bravo, ci è piaciuto, ben...tenuto ieri mattina le consuete Comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo (oggi e)...Ora la palla passa al vertice dei capi di Stato e di governo Ue che si terràe al nuovo ... dall'Italia, Belgio, Grecia, Polonia e i Paesi che nei giorni scorsi hanno proposto per un price ...L'attaccante potrebbe non andare a Siviglia per allenarsi, poi un tempo nel test contro la Reggina e 60' col Sassuolo. Così sarà al top il 4 gennaio ...Le previsioni astrologiche analizzate dall'oroscopo di giovedì 15 dicembre 2022: giornata abbastanza difficile per Cancro e Leone ...