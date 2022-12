ULTIM’ORA | La WWE ha licenziato Mandy Rose per alcuni contenuti espliciti

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Secondo quanto riporta in una news flash l’autorevole Fightful,sarebbe stata licenziata dalla WWE. La leader delle Toxic Attraction è stata campionessa per diversi mesi prima di cedere questa notte ad NXT il titolo a Roxanne Perez. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che lascerà di stucco sicuramente tutti gli appassionati. Fightful ha appreso che la WWE ha ritenuto di doverla licenziare a causa della natura esplicita deidella sua pagina BrandArmy. Hanno ritenuto che ciò non rientrasse nei parametri del suo contratto con la WWE.