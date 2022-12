Ultime Notizie Roma del 14-12-2022 ore 11 | 10

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovi Raid russi e questa è la notizia in primo piano sulle infrastrutture Ucraina esplosioni sono state Sentite questa mattina Kiev lo ha confermato anche il sindaco della città Vitali Klitschko le elezioni sarebbero avvenute nel distretto di fischi un miliardo di euro per aiutare da ucraina a superare l’inverno è stato raccolto dalla conferenza internazionale di Parigi un’ennesima fumata nera invece nel mio Europea Surprise per il gas me lo definisce intatto insoddisfacente la risposta della commissione europea al Caro energia Mosca annuncia un incontro Putin si entrano gli Stati Uniti pronti all’invio di missili patrio ammonta a oltre €1000000 totale delle banconote trovate dalla polizia belga nelle perquisizioni delle abitazioni di Antonio Panzeri ed Eva kaili ...

Il Sole 24 ORE

