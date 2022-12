Ultime Notizie – Qatar 2022 | ascolti tv | è boom per Argentina-Croazia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Continua ildisu Rai1 per la fase finale dei Mondiale in Quatar. La prima semifinale, vinta ieri sera dall’sullaper 3 a 0, è stata seguita infatti da 10.284.000 telespettatori pari a uno share del 44,5%. In particolare, il primo tempo ha ottenuto 10.235.000 telespettatori (45,1% di share), mentre il secondo ha raggiunto 10.332.000 telespettatori (44% di share). Al termine della partita ‘Il Circolo dei Mondiali’, in onda sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha totalizzato 2.531.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Downton Abbey’ che è stato visto da 1.571.000 telespettatori (share del 10,24%). Al terzo posto Italia1 con ‘Le Iene’ viste da 1.393.000 telespettatori (share del 10,76%). Fuori dal podio, Rai2 il film ...

