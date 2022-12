Ultime Notizie – Manovra | Tajani | Lavoriamo con Parlamento per migliorarla

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il giudizio sullanel suo complesso è assolutamente positivo. Larientra nei canoni dell’Ue e la positività è stata confermata anche dai risultati dei mercati, e dallo spread che è tornato ai livelli del governo Draghi. C’è stata una promozione della Commissione europea ma anche dei mercati. È unache va nella giusta direzione”. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri Antonioa margine dell’assemblea di Confagricoltura. “La commissione europea dà sempre delle raccomandazioni per dire che si può fare di più, ma è assolutamente ininfluente per quanto riguarda i contenuti sostanziali”. Quanto al tetto al contanteosserva “c’è un tetto a livello europeo che è di diecimila euro e noi siamo abbondantemente sotto quella cifra. L’utilizzo del ...

Il Sole 24 ORE

I Mondiali sono entrati nella fase calda. Nel nostro ticker trovate lesul grande evento. Il gioco in mano ai marocchini. Dal 45esimo in avanti la Nazionale del Marocco sfodera un'ottima prestazione, l'unica cosa che manca il gol. I marocchini dominano con ...In relazione ad alcunediffuse "impropriamente nelleore" il Coni comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all'evento Festival del Calcio Italiano - Italian ... Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina Esplorazione, combat system e Stanza delle Necessità: ecco tutte le novità svelate nell'ultimo showcase dedicato ad Hogwarts Legacy!Mbappé (7) e Griezmann (7) sono i migliori della squadra di Deschamps. Nel Marocco Hakimi (6.5) e Zyech (6.5) gli ultimi ad arrendersi ...