Ultime Notizie – Manovra 2023 | Giorgetti | “Siamo in Champions League”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Ci sono dieci Paesi che sono in linea, noi giochiamo lamentre ci sono altri 10 paesi sono in Europa. Venite qua a contestarci che giochiamo in? Poi magari non la vinciamo ma è una bella soddisfazione”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia Giancarloin merito ai rilievi Ue allavarata dal governo Meloni. Con un “sì” convinto, arrivando in sala Tatarella alla Camera per la riunione di maggioranza sulla, risponde a chi gli chiede se si troverà un accordo sul pacchetto di emendamenti. Alla domanda se si chiuderà oggi, il responsabile di via XX Settembre risponde con un secco “no”. Al termine della riunione, a cui ha partecipato anche il ministro dei ...

Il Sole 24 ORE

Rutte: 'Metsola vada fino in fondo' E sulla vicenda si è espresso anche il premier olandese Mark Rutte arrivando al summit Ue - Asean: 'Sono sotto shock per leche emergono su questi casi di ...In ogni caso, tra leufficiali vi è stata quella dell'estensione contrattuale del Gran Premio d'Olanda, che rimarrà in calendario fino al 2025 compreso . In questo modo, la pista di ... Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina Calcioefinanza.it sul proprio sito pubblica un approfondimento relativo ai Mondiali, spiegando quanto i vari club riceveranno come indennizzo per i calciatori prestati alle Nazionali. La FIFA ...Ha fatto leva sulla solitudine: è stato sufficiente presentarsi con una pianta natalizia e proporsi di passare insieme il pomeriggio per farsi aprire la porta. Così ...