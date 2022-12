Ultime Notizie – Manovra 2023 | Conte | “Trojka in Italia ha volto Meloni e Giorgetti”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Oggi il problema dellaè stato risolto, lace l’abbiamo qui ine ha ildel presidentee del ministro“. Così il leader del M5S Giuseppepresentando gli emendamenti M5S allanella sede del Movimento in via di Campo Marzio. “Giorgia– aggiunge – era evidentemente troppo impegnata a urlare mentre noi, al governo, eravamo intenti a imprimere una svolta in Ue per superare politiche di austerità”.– “Se non l’avessimo vista scritta nero su bianco non avremmo potuto credere a unacosì misera” dice il leader del M5S. “Sapevamo che le ricette della destra sono inadeguate ma non ci aspettavamo che un governo politico ...

Il Sole 24 ORE

Rutte: 'Metsola vada fino in fondo' E sulla vicenda si è espresso anche il premier olandese Mark Rutte arrivando al summit Ue - Asean: 'Sono sotto shock per leche emergono su questi casi di ...In ogni caso, tra leufficiali vi è stata quella dell'estensione contrattuale del Gran Premio d'Olanda, che rimarrà in calendario fino al 2025 compreso . In questo modo, la pista di ... Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...«Il comune di Napoli ha registrato negli ultimi anni una crescente tendenza da parte dei privati alle erogazioni liberali e alle donazioni in favore dell’Ente, ...