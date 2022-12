Ultime Notizie – Influenza australiana 2022 | Bassetti | “Incrocio infernale con Covid e altri virus”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “La peggiore stagione degli ultimi 50 anni, troppi non vaccinati anche contro Sars-CoV-2, fa male a Ssn” “Siamo di fronte alla peggiore stagionele degli ultimi 50 anni, non vi è dubbio”: non abbiamo mai visto così tanti casi e soprattutto così presto. Era evidente, era ampiamente previsto”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che esprime preoccupazione, anche sui social, per l’impatto sul sistema sanitario di una ‘tempesta perfetta’ direspiratori. “Soprattutto – evidenzia in un post – stiamo vivendo untra l’, “che sta aumentando in maniera spaventosa,...

Il Sole 24 ORE

... non 75 come ipotizzato in precedenza e come fatto nellequattro riunioni. In totale nel ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...'La situazione in Iraq e nel mondo - spiega l'ausiliare Baghdad - è critica, noi abbiamo bisogno di stabilità con il nuovo governo anche se nellesettimane si sono visti piccoli segnali di ... Ucraina ultime notizie. Consiglio Ue, fumata nera su price cap sul gas Con il suo retro in ceramica, Oppo Find X5 e Find X5 Pro hanno entrambi spiccato lato design. Tuttavia, sembra che Oppo ...MONDIALI - Dopo il 3-0 alla Croazia, ecco le parole della Pulce: "Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà l'opportunità. E finire così è il massimo" ...