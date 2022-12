Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 562 contagi e 3 morti | bollettino 14 dicembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sono 562 i nuovida Coronavirus, 142022 in, secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 3: due donne di 87 e 93 anni, residenti in provincia di Sassari, e una donna di 93 anni della Città Metropolitana di Cagliari. Nelle24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.745 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4, uno in più di ieri, mentre quelli in area medica sono 99, uno in più di ieri. In isolamento domiciliare 6.534 casi.