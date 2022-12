Ultime Notizie – Coniugi uccisi a Racalmuto Agrigento | fermato il figlio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E’ in stato di fermo Giuseppe Sedita, l’uomo di 34 anni accusato di avere ucciso ieri sera i suoi genitori a). Nella notte il pm di turno Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto diSalvatore Vella hanno firmato il fermo di indiziato di delitto. La coppia di, Salvatore Sedita, 66 anni, e Rosa Sardo, 62, sono stati trovati morti ieri pomeriggio. A trovare i copri è stata l’altra figlia della coppia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

