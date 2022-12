Ultime Notizie – Berlusconi | “Monza? Battuta da spogliatoio | chi critica privo di humor”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplicedascherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del miopotesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici”. Così Silviosu Twitter. “Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza dia renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro”, conclude il Cavaliere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

