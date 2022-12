Ultime Notizie – AssoBirra | protagonista su tavole italiane anche a Natale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La birra si confermasulledegli italiani,durante le festività natalizie: un connazionale su due, infatti, ha abbinato la bionda più amata a un pranzo delle feste in passato e, per quest’anno, a ben 8 su 10 piacerebbe festeggiare abbinandola ai propri piatti preferiti. Ma non solo. La birra, oltre ad essere un piacere da gustare durante i pasti, è inoltre un regalo gradito: l’85% dei beer lover, infatti, apprezza l’idea di riceverla come dono e il 76% è interessato a regalarla a parenti e amici. A darne evidenza, l’indagine condotta da BVA Doxa per il Centro Informazione Birra – Cib di, la fotografia periodica sul mondo birrario italiano attraverso lo sguardo dei consumatori, dei principali player della filiera birraria e della stessa. Un ...

