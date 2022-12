Ue | Renzi a Meloni | ' Repubblica banane? Prima di voi c' era chi ha salvato euro | una fortuna'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Non ho trovato piacevolissima la sua battuta sulladelle. A parte l'ingorgo ortofrutticolo con ladellalei èta,di lei non c'era uno scappato di casa, c'era un signore che hal'e che ha portato molta Italia inpa. Non è che siamo diventati improvvisamente credibili perchè siete arrivati voi". Lo ha detto Matteo, rivolgendosi a Giorgia, in aula in Senato.

la Repubblica

Posso dirle una cosa: spesso quando ascolto Matteomi domando se non abbia scelto la metà ... Lo stesso che oggi mi lega a Matteo Salvini e a Giorgia. Non per questo rinuncio ad affermare ...In vetta resta sempre Mario Draghi, tallonato a tre punti di distanza da Giorgia, che ... Da notare, secondo Masia, il piccolo salto in avanti di Matteo, che seppur ancora ultimo ha il dato ... Tutti i 'flirt' di Calenda e Renzi con Giorgia Meloni, tra ritorni di fiamma e pause di riflessione Non è che siamo diventati improvvisamente credibili perchè siete arrivati voi". Lo ha detto Matteo Renzi, rivolgendosi a Giorgia Meloni, in aula in Senato.Unica chance per i negoziati passa per il sostegno a .... Le uniche distonie erano nel campo anche da lei rappresentato . Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle replica al Senato rivolgendosi a P ...