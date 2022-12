(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Pace, immigrazione, costi dell'energia sono questioni che si affrontano solo con unapiù. Ilche questa destra ha sempre messo in campo deve essere abbandonato in nome di un rafforzamento dell'. Ci auguriamo che Giorgiain questa direzione per dare maggiore protagonismo e più forza all'azione dell'Italia”. Così la presidente dei senatori del Pd Simonacommenta le comunicazioni di Giorgiain vista del Consiglio europeo.

Il Sannio Quotidiano

... tra cui i dem Simona("Solidarietà alla presidente per le orribili minacce indirizzate ...con questo clima d'odio". Indagato un 27enne di Siracusa Intanto le autorità hanno identificato ...Giornata - Nordio: "porcherie, a costo di dimissioni" Manovra - Meloni alla prova dei ... scrive su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona. Per il leader di Articolo 1 ed ex ... Ue: Malpezzi (Pd), ‘basta sovranismo nazionale, Meloni lavori per Europa più forte’ Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.Malpezzi, capogruppo del Pd in Senato: "Majorino rappresenta un cambiamento radicale di cui la Lombardia ha bisogno". L'intervista di Affaritaliani.it Milano ...