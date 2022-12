Ue | «Governo quasi ineccepibile» | pure Monti loda Meloni Ma non rinuncia alle sue lezioncine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Positivo, anzi «». Nel corso del dibattito al Senato sulle comunicazioni di Giorgiain vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre, Mariohato l’azione delin relazione ai rapporti con l’Ue. «Sono lieto di poter dire che è stato positivo,», ha detto il senatore a vita, indicando come eccezione quelle che ha definito «alcune schermaglie poco utili con la Francia». Insomma, bene il, ma senza esagerare. Anche perché il professore, che da poco ha lasciato la presidenza della Bocconi, ci ha comunque tenuto a dare qualche lezioncina.il, ma non...

