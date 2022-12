Udienza Generale 14 dicembre | Papa Francesco | “Natale sì | ma con gli ucraini nel cuore”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’di mercoledì 14affronta ancora il tema del discernimento. Ma nella catechesi che precede di poco ilinvita a vivere nel modo giusto questa solennità che sta per arrivare. L’esortazione a non dimenticare le persone che soffrono e in particolare il popolo ucraino che non dimentica di menzionare in questo nuovo messaggio. In occasione dell’del 142023,affronta le ultime battute conclusive sul tema del discernimento. Nella sua catechesi del mercoledì, il Santo Padre chiede di essere sempre vigili, poiché il “demonio può bussare alla nostra porta vestito da angelo“. Per questo l’invito del Pontefice è di non ...