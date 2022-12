Ucraina | ultime notizie La Conferenza di Parigi raccoglie un miliardo per Kiev Esplosioni nel centro della capitale

Le sirene anti - aeree risuonano nella Capitale. Dalla Conferenza di Parigi raccolto un miliardo di euro in aiuti per l'. Ennesima fumata nera invece in Ue sul price cap al gas. Usa pronti a inviare missili Patriot. Mosca annuncia incontro Putin - Xi entro l'anno...per l'a Parigi. In aula al senato il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle comunicazioni sull'invio di armi, mezzi ed equipaggiamenti militari, ha ha annunciato che 'le richieste...La prima combatte contro i russi. La seconda contro gli ayatollah. Due grandi storie che ci ricordano cosa vuol dire mettere il proprio corpo a difesa della libertà ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...