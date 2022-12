Ucraina | ultime notizie Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Economia russa in calo del 3,7% nel III trimestre 2022. Kiev, 64 ucraini e un americano rilasciati in scambio con Mosca. Un miliardo per aiutare l’a superare l’inverno è stato raccolto dalla Conferenza internazionale di Parigi. Ennesima fumata nera invece in Ue sul price cap al gas. Meloni definisce intanto «insoddisfacente» la risposta della Commissione europea al caro energia. Mosca annuncia l’incontro Putin-Xi entro l’anno. Kiev si sveglia con attacchi al centro della città. Abbattuti dieci droni russi su tutta la regione

