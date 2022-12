Ucraina | la diretta – Droni su Kiev | danni a due edifici amministrativi Scholz | “Putin non ha raggiunto nessun obiettivo”

L'amministrazione Biden intanto sta finalizzando i piani per inviare un avanzato sistema di difesa aerea a lungo raggio in. Ieri, nella conferenza tenutasi a Parigi, il presidente ucraino ...Avoid Direct Responsibility : consentono agli stati di evitare laed immediata attribuzione ... 2015, Rete Elettrica: un gruppo di hacker legato al governo Russo e noto come Sandworm ha ...Sono 12 donne, venite dall'Ucraina a Scampia, da un luogo in guerra a uno che cerca di rialzarsi. Vengono a portare un messaggio di pace tramite la musica: ieri la componente femminile ...Enrico Baraldi porta in scena due muri di inaccessibilità. Per chi è stato chiuso per Covid, è un ritorno. Per chi è stato invaso dai russi, il grande autore ...