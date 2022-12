Ucraina | 7 milioni di bambini costretti al freddo | anche questo è un crimine russo

... l'Unicef ha fornito accesso ad assistenza sanitaria primaria nelle strutture supportate dall'Unicef e attraverso i team mobili a circa 4,9di bambini e donne in. Oltre 4,2di ...Ma perché Tesla sta perdendoin borsa La situazione economica Le notizie dalla Cina I ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...(Adnkronos) – Nella città occupata di Kherson vi sarebbe stata anche una “camera di tortura per i minori”. “E’ vero abbiamo registrato per la prima volta la tortura di minori. Credevo non fosse ...Per il 2023-2025 l’assemblea del Consorzio taglia gli importi dovuti dagli splafonatori e aumenta il budget destinato alla promozione all’estero ...