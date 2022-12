Ucraina | 64 detenuti tornano dalla prigionia russa | fra loro un cittadino Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Kiev, 14 dic. (Adnkronos) - Il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha dichiarato che la Russia ha rilasciato 64 prigionieri di guerra ucraini nell'ambito di uno scambio di prigionieri, principalmente persone in servizio nelle forze armate. Del gruppo fa parte anche ilstatunitense Suedi Murekezi, 35 anni, arrestato dalle forze russe a Kherson a giugno, dove viveva da più di tre anni. Murekezi è stato rilasciato dai delegati del Cremlino a Donetsk in ottobre, ma non ha potuto lasciare la città perché non aveva documenti. Ha detto che non ha combattuto ma si è offerto volontario per aiutare i civili a Kherson, secondo il Guardian.