Tuttosport – Juventus | il terzino sinistro preferito è Grimaldo Tutti i nomi per la difesa

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-14 12:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Se anche rientrasse a Torino a luglio dal prestito all’Eintracht, Luca Pellegrini quasi certamente lo farebbe solo formalmente, per poi lasciare di nuovo lae probabilmente in via definitiva. Considerato anche l’addio ad Alex Sandro, in scadenza, ecco che la società bianconera dovrebbe rinforzare la corsia mancina. Zona dove abbondano parametri zero di qualità, a cominciare da Alejandro, in scadenza con il Benfica e in cima alla lista delle preferenze bianconere. Lista in cui ci sono anche Guerreiro, in scadenza con il Borussia Dortmund, e Bensebaini, nella stessa situazione con il Mönchengladbach: quest’ultimo però pare destinato proprio a prendere il posto di Guerreiro. Assolutamente da non dimenticare Cambiaso, acquistato dalla Juve in estate dal Genoa e in prestito ...